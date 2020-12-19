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ФІФА оголосила символічну збірну світу 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Цюріху пройшла церемонія вручення нагород кращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою “The Best FIFA Football Awards 2020”, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.

ФІФА оголосила символічну збірну світу 2020 року

Організація оголосила ім’я найкращих 11-ти футболістів за підсумками календарного року:

Воротар: Аліссон Беккер (ФК “Ліверпуль”);

Захисники: Трент Александер-Арнольд (“Ліверпуль”), Альфонсо Девіс (“Баварія” Мюнхен), Серхіо Рамос (“Реал” Мадрид) і Вірджіл ван Дейк (“Ліверпуль”);

Півзахисники: Тьяго Алькантара (“Баварія” Мюнхен/"Ліверпуль“), Кевін Де Брюйне (“Манчестер Сіті”) і Джошуа Кімміч (“Баварія” Мюнхен);

Нападники: Кріштіану Роналду (“Ювентус”) Роберт Левандовскі (“Баварія” Мюнхен) і Ліонель Мессі (“Барселона”).

Зауважимо, що автором найкращого голу (приз Пушкаша) обрано представника “Тоттенхема” Сон Хин-Міна за взяття воріт у матчі з ФК “Бернлі” (7 грудня 2019 року).

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