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ФГВФО виплатив вкладникам “Конкорду” вже понад 485 млн грн

ФГВФО виплатив вкладникам “Конкорду” вже понад 485 млн грн

Київ • УНН

 • 358233 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Станом на 12 вересня вкладникам банку «Конкорд» виплачено 485,6 млн грн. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. 

Деталі

Як уточнили представники Фонду, згадана сума становить 75% від загальної гарантованої суми, призначеної до виплати.

Цитата

“Загальна сума гарантованого відшкодування призначена до виплат вкладникам Банку становить 647 млн грн”, - нагадали у Фонді.

Також у відповіді зазначається, що майже 40% від сплаченої вкладникам суми було отримано дистанційно.

Раніше, 13 вересня, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб погодила початок задоволення вимог кредитора третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів “Конкорду”. Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора.

Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, зазначила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.

Українські Національні Новини

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