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ФГВФЛ выплатил вкладчикам "Конкорда" уже более 485 млн грн

ФГВФЛ выплатил вкладчикам "Конкорда" уже более 485 млн грн

Киев • УНН

 • 358232 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. По состоянию на 12 сентября вкладчикам банка «Конкорд» выплачено 485,6 млн грн. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. 

Детали

Как уточнили представители Фонда, упомянутая сумма составляет 75% от общей гарантированной суммы, назначенной к выплате.

Цитата

“Общая сумма гарантированного возмещения назначенная к выплатам вкладчикам Банка составляет 647 млн грн”, - напомнили в Фонде.

Также в ответе отмечается, что почти 40% от выплаченной вкладчикам суммы было получено дистанционно.

Ранее, 13 сентября, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала начало удовлетворения требований кредитора третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов “Конкорда”. Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перечисления средств на счет кредитора.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.

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