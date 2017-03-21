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Фестиваль цвітіння сакури Ханамі розпочався у Японії

Фестиваль цвітіння сакури Ханамі розпочався у Японії

Київ • УНН

 • 55441 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Японії розпочалося масове цвітіння сакур, тому в країні стартував щорічний фестиваль Ханамі - святкування цвітіння вишневих дерев. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Geographic.

Кожної весни в Японії, з півдня на північ починають масово квітнути сакури.

У Токіо під час масового цвітіння сакур, у час проведення фестивалю Ханамі, місцеві жителі виходять з офісів та будинків, щоб помилуватися сотнями рожевих дерев та ловити у повітрі пелюстки, які розносить вітер.

Як зазначає видання, для японців це особливий ритуал. У японській культурі вишневий цвіт символізує красу і швидкоплинність життя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії на п'ять днів раніше ніж зазвичай почалося цвітіння сакури

"Вони служать візуальною згадкою про те, наскільки дорогоцінним та крихким є життя. Наче ці пелюстки сакури", - розповів фотограф Альберт Бонсфіллс, який відвідав фестиваль цвітіння сакури.

Зазначимо, наразі по всій території Японії квітнуть понад 200 видів квітучої вишні.

Довідка УНН: Святкування цвітіння сакури або Ханамі є однією із найстаріших і найбільш поважних японських традицій. Відзначати його почали ще у IX столітті, коли японські імператори проводили вечірки саме у період цвітіння сакур, показуючи поважним гостям свої володіння, а також прогулюючись на човні річкою, вкритою рожевими пелюстками вишень.

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