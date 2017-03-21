Фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии

Каждую весну в Японии, с юга на север начинают массово цвести сакуры.

В Токио во время массового цветения сакур, во время проведения фестиваля Ханами, местные жители выходят из офисов и домов, чтобы полюбоваться сотнями розовых деревьев и ловить в воздухе лепестки, которые разносит ветер.

Как отмечает издание, для японцев это особый ритуал. В японской культуре вишневый цвет символизирует красоту и быстротечность жизни.

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"Они служат визуальным напоминанием о том, насколько драгоценной и хрупкой является жизнь. Как эти лепестки сакуры", - рассказал фотограф Альберт Бонсфиллс, который посетил фестиваль цветения сакуры.

Отметим, в настоящее время по всей территории Японии цветут более 200 видов цветущей вишни.

Справка УНН: Празднование цветения сакуры или Ханами является одной из старейших и наиболее уважаемых японских традиций. Отмечать его начали еще в IX веке, когда японские императоры проводили вечеринки именно в период цветения сакур, показывая уважаемым гостям свои владения, а также прогуливаясь на лодке по реке, покрытой розовыми лепестками вишен.