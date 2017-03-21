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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120351 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179447 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130920 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125324 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117682 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106535 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии

Фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии

Киев  •  УНН

 • 55434 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Японии началось массовое цветение сакур, поэтому в стране стартовал ежегодный фестиваль Ханами - празднование цветения вишневых деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.

Каждую весну в Японии, с юга на север начинают массово цвести сакуры.

В Токио во время массового цветения сакур, во время проведения фестиваля Ханами, местные жители выходят из офисов и домов, чтобы полюбоваться сотнями розовых деревьев и ловить в воздухе лепестки, которые разносит ветер.

Как отмечает издание, для японцев это особый ритуал. В японской культуре вишневый цвет символизирует красоту и быстротечность жизни.

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"Они служат визуальным напоминанием о том, насколько драгоценной и хрупкой является жизнь. Как эти лепестки сакуры", - рассказал фотограф Альберт Бонсфиллс, который посетил фестиваль цветения сакуры.

Отметим, в настоящее время по всей территории Японии цветут более 200 видов цветущей вишни.

Справка УНН: Празднование цветения сакуры или Ханами является одной из старейших и наиболее уважаемых японских традиций. Отмечать его начали еще в IX веке, когда японские императоры проводили вечеринки именно в период цветения сакур, показывая уважаемым гостям свои владения, а также прогуливаясь на лодке по реке, покрытой розовыми лепестками вишен.

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