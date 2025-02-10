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Фальшивий італійський міністр хотів обдурити мільярдерів

Фальшивий італійський міністр хотів обдурити мільярдерів

Київ • УНН

 • 21100 перегляди

В Італії шахраї використали штучний інтелект для імітації голосу міністра оборони, щоб виманити гроші у мільярдерів. Злочинці просили перерахувати близько мільйона євро нібито на викуп італійських журналістів.

Фальшивий італійський міністр хотів обдурити мільярдерів докучав підприємцям та власникам багатомільйонних статків в Італії. Щонайменше одна жертва піддалася на фальшивий голос Гвідо Кросетто.

Передає УНН із посиланням на Еuronews та FT.

Деталі

В Італії телефонні шахраї імітували голос міністра оборони Гвідо Кросетто, щоб виманити величезні суми грошей у великих підприємців і голів корпорацій. Серед тих, кого потурбував зімітований штучним інтелектом голос представника уряду Італії були такі відомі постаті, як голова Pirelli Марко Тронкетті Провера, модельєр Джорджіо Армані, голова Prada Патріціо Бертеллі, власник Tod's Дієго Делла Валле, колишній власник міланського "Інтера" Массімо Моратті, а також члени сімей мільярдерів Беретта і Менарінід.

Цілій низці найбагатших людей країни надійшли телефонні дзвінки від імені Гвідо Крозетто і його співробітників із проханням переказати близько мільйона євро на банківський рахунок у Гонконзі. Гроші нібито мали піти на оплату викупу за звільнення викрадених італійських журналістів на Близькому Сході.

Штучний інтелект використовувався для переконливої ​​імітації голосу Крозетто.

Я не можу заплатити грошима міністерства, але ви отримаєте гроші від Банку Італії

казав фальшивий міністр.

Принаймні одного з викликаних бізнесменів переконали, пишуть ЗМІ.

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Італійська влада почала розслідування. Минулого тижня міністр оборони Італії Крозетто попередив про аферу в соціальних мережах.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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