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Фальшивый итальянский министр хотел обмануть миллиардеров

Фальшивый итальянский министр хотел обмануть миллиардеров

Киев  •  УНН

 • 1653 просмотра

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В Италии мошенники использовали искусственный интеллект для имитации голоса министра обороны, чтобы выманить деньги у миллиардеров. Преступники просили перечислить около миллиона евро якобы на выкуп итальянских журналистов.

Фальшивый итальянский министр хотел обмануть миллиардеров досаждал предпринимателям и владельцам многомиллионных состояний в Италии. По меньшей мере одна жертва поддалась на фальшивый голос Гвидо Кросетто.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews и FT.

Детали

В Италии телефонные мошенники имитировали голос министра обороны Гвидо Кросетто, чтобы выманить огромные суммы денег у крупных предпринимателей и глав корпораций. Среди тех, кого побеспокоил сымитированный искусственным интеллектом голос представителя правительства Италии были такие известные фигуры, как глава Pirelli Марко Тронкетти Провера, модельер Джорджио Армани, глава Prada Патрицио Бертелли, владелец Tod's Диего Делла Валле, бывший владелец миланского "Интера" Массимо Моратти, а также члены семей миллиардеров Беретта и Менаринид.

Целому ряду самых богатых людей страны поступили телефонные звонки от имени Гвидо Крозетто и его сотрудников с просьбой перевести около миллиона евро на банковский счет в Гонконге. Деньги якобы должны были пойти на оплату выкупа за освобождение похищенных итальянских журналистов на Ближнем Востоке.

Искусственный интеллект использовался для убедительной имитации голоса Крозетто.

Я не могу заплатить деньгами министерства, но вы получите деньги от Банка Италии

говорил фальшивый министр.

По крайней мере одного из вызванных бизнесменов убедили, пишут СМИ.

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