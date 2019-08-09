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Facebook вирішив платити ЗМІ за розміщення контенту в новому розділі з новинами

Facebook вирішив платити ЗМІ за розміщення контенту в новому розділі з новинами

Київ • УНН

 • 10843 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Компанія Facebook запропонувала декільком великим американським ЗМІ по три мільйони доларів в рік за право розміщувати контент в розділі з новинами, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує УНН.

Йдеться про різні формати співпраці — від публікації статей цілком до попереднього перегляду заголовків і змісту, випливає з публікації.

Серед ЗМІ, до яких звернувся Facebook, — телеканал ABC News, агентство Bloomberg, газета The Washington Post, і компанія Dow Jones, якій належить The Wall Street Journal.

Запуск новинного розділу в Facebook запланований на осінь 2019 року. Чи уклала соцмережа угоди зі ЗМІ, невідомо.

Як зазначає The Wall Street Journal, конкурента Facebook компанію Google критикували за відмову платити ЗМІ за показ їх контенту на своїх сторінках. У різних країнах висловлювалися пропозиції зобов’язати агрегатори платити ЗМІ. У Google вважають, що новинні сервіси, навпаки, сприяють збільшенню відвідуваності і виручки видань.

Як повідомляв УНН, компанія Facebook проведе ребрендинг додатків Instagram і Watsapp і змінить їхні назви.

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