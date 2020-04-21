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Актуальне
Facebook видалятиме сторінки акцій протесту проти карантину

Facebook видалятиме сторінки акцій протесту проти карантину

Київ • УНН

 • 11902 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Facebook видалятиме події, що присвячені акціям протесту проти карантинних заходів, якщо вони суперечать політиці уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

"Facebook забороняє акції протесту, які порушують правила соціального дистанціювання", - повідомили У ЗМІ.

Вказано, що Facebook видалив сторінки акцій протесту проти карантину у Каліфорнії, Нью-Джерсі та Небрасці після консультацій з місцевою владою.

"Події, які суперечать вказівкам урядів щодо соціального дистанціювання не допускаються у Facebook", - цитує ЗМІ представника компанії.

Зазначається, що ті події, які не заборонені урядом, зможуть організовуватись у соцмережі, якщо вони не суперечать рекомендаціям з охорони здоров’я та не відмовляють від вживання запобіжних заходів щодо поширення коронавірусу.

Вказано, що через те, що Facebook недостатньо реагував на дезінформацію, обман та афери через коронавірус, він зараз намагається знайти баланс між видаленням шкідливого контенту та уникненням обмежень політичних протестів.

Нагадаємо, 19 квітня у США відбулися акції протесту проти карантину.

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