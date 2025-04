Facebook і Twitter погодилися з новими правилами ЄС щодо публікацій в інтернеті

КИЇВ. 17 червня. УНН. Meta Platforms Inc., якій належать Facebook та Instagram, а також Twitter Inc. погодилися дотримуватися жорсткіших стандартів Європейського Союзу щодо контролю за публікаціями в інтернеті. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Wall Street Journal.