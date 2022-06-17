Facebook і Twitter погодилися з новими правилами ЄС щодо публікацій в інтернеті

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Новий кодекс практики ЄС щодо дезінформації має стати обов'язковим для основних платформ відповідно до нового закону. Його вже погодила низка компаній, зокрема TikTok від ByteDance Ltd. і Google від Alphabet Inc.

Згідно з новим кодексом, соцмережі повинні вживати заходів, щоб запобігти появі реклами поруч із повідомленнями, які вважаються навмисно неправдивими або вводять в оману. Крім того, платформи покажуть, як ведуть боротьбу з фальшивими обліковими записами, і нададуть користувачам більше інструментів для ідентифікації неправдивої інформації в інтернеті.

Очікується, що платформи, які зголосилися дотримуватися нового кодексу до того, як його елементи стануть обов’язковими, на початку наступного року нададуть перший звіт із поясненням того, як вони його впровадили. Наразі представники кількох великих технологічних компаній заявили, що схвалюють нові стандарти ЄС.

"Глобальна пандемія та війна в Україні показали, що людям потрібна точна інформація як ніколи, і ми залишаємось відданими тому, щоб кодекс правил був успішним", – сказав представник Google.

Як заявили, платформи з понад 45 мільйонами користувачів у ЄС у разі неодноразового порушення кодексу можуть отримати штраф у розмірі до 6% їх глобального річного доходу після набуття чинності нового закону.

"Тепер ми маємо дуже значні зобов’язання щодо зменшення впливу дезінформації в інтернеті та набагато надійніші інструменти для вимірювання того, як вони реалізуються в ЄС у всіх країнах і на всіх його мовах", – сказала Віра Йоурова, віцепрезидент ЄС із цінностей та прозорості.

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