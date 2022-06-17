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Facebook и Twitter согласились с новыми правилами ЕС по поводу публикаций в интернете

Facebook и Twitter согласились с новыми правилами ЕС по поводу публикаций в интернете

Киев • УНН

 • 132432 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, а также Twitter Inc. согласились соблюдать более жесткие стандарты Европейского Союза по контролю за публикациями в интернете. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Детали

Новый кодекс практики ЕС по дезинформации должен стать обязательным для основных платформ в соответствии с новым законом. Его уже согласовали ряд компаний, в частности, TikTok от ByteDance Ltd. и Google от Alphabet Inc.

Согласно новому кодексу, соцсети должны принимать меры, чтобы предотвратить появление рекламы рядом с сообщениями, которые считаются намеренно ложными или вводят в заблуждение. Кроме того, платформы покажут, как ведут борьбу с ложными учетными записями, и предоставят пользователям больше инструментов для идентификации ложной информации в интернете.

Ожидается, что платформы, которые согласились соблюдать новый кодекс до того, как его элементы станут обязательными, в начале следующего года предоставят первый отчет с объяснением того, как они его внедрили. Представители нескольких крупных технологических компаний заявили, что одобряют новые стандарты ЕС.

"Глобальная пандемия и война в Украине показали, что людям как никогда нужна точная информация, и мы остаемся привержены тому, чтобы кодекс правил был успешным", – сказал представитель Google.

Как заявили чиновники, платформы с более чем 45 миллионами пользователей в ЕС в случае неоднократного нарушения кодекса могут получить штраф в размере до 6% их глобального годового дохода после вступления в силу нового закона.

"Теперь мы имеем очень значительные обязательства об уменьшении влияния дезинформации в интернете и гораздо более надежные инструменты для измерения того, как они реализуются в ЕС во всех странах и на всех его языках", – сказала Вера Йоурова, вице-президент ЕС по ценностям и прозрачности.

Ранее

Twitter присылает предупредительные уведомления перед сомнительным содержанием твита на тему войны в Украине.

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