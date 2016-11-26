Тіло Ф.Кастро сьогодні кремують
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Тіло Лідера кубинської революції Фіделя Кастро сьогодні кремують, передає УНН з посиланням на AFP.
“Тіло Ф.Кастро, згідно з його волі, сьогодні кремують,” — повідомляє джерело з посиланням на брата Ф.Кастро Рауля.
Зазначимо, що сьогодні на 91 році життя помер Ф.Кастро, котрий займав пост глави державної ради і ради міністрів Куби впродовж 30 років, з 1976 року.
Ф.Кастро передав свої повноваження брату Раулю в 2006 році, в зв’язку з погіршенням стану здоров’я.