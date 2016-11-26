Тело Ф.Кастро сегодня кремируют
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тело лидера кубинской революции Фиделя Кастро сегодня кремируют, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Тело Ф.Кастро, согласно его воли, сегодня кремируют", - сообщает источник со ссылкой на брата Ф.Кастро Рауля.
Отметим, что сегодня на 91 году жизни скончался Ф.Кастро, который занимал пост главы государственного совета и совета министров Кубы на протяжении 30 лет, с 1976 года.
Ф.Кастро передал свои полномочия брату Раулю в 2006 году, в связи с ухудшением состояния здоровья.