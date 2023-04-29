Ердоган та Гутерреш по телефону обговорили зернову ініціативу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провели телефонну розмову, під час якої обговорили агресію росії проти України, Чорноморську зернову ініціативу, а також події в Сирії та Судані, пише УНН із посиланням на повідомлення канцелярії турецького лідера.
Деталі
Лідери, як зазначено, заявили, що надають великого значення продовженню Чорноморської зернової ініціативи.
Президент Ердоган висловив готовність брати участь з міжвідомчою делегацією в робочій групі, яка буде сформована, якщо буде досягнута угода щодо аміачного трубопроводу.
Доповнення
Україна закликає до глобального тиску на росію через "зернову угоду"”.