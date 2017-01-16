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Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 8% на Кіровоградщині

Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 8% на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 7509 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Станом на сьогодні, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області перевищений на 8%. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

“Минулого тижня епідпоріг був перевищений на 32%, завдяки тим заходам, які були вжиті, сьогодні ми маємо 8%”, — повідомив О.Рибальченко.

Також він додав, що за прогнозами фахівців, у період морозів буде спостерігатися зниження рівня захворюваності. Яка ситуація буде спостерігатися після того, як діти почнуть масово контактувати у колективах, поки не відомо.

Нагадаємо, протягом другого календарного тижня 2017 року у заклади охорони здоров'я Закарпатської області із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 4 тис. 841 особа, що на 18% менше, ніж попереднього тижня.

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