Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 8% на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Станом на сьогодні, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області перевищений на 8%. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.
“Минулого тижня епідпоріг був перевищений на 32%, завдяки тим заходам, які були вжиті, сьогодні ми маємо 8%”, — повідомив О.Рибальченко.
Також він додав, що за прогнозами фахівців, у період морозів буде спостерігатися зниження рівня захворюваності. Яка ситуація буде спостерігатися після того, як діти почнуть масово контактувати у колективах, поки не відомо.
Нагадаємо, протягом другого календарного тижня 2017 року у заклади охорони здоров'я Закарпатської області із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 4 тис. 841 особа, що на 18% менше, ніж попереднього тижня.