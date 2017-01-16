Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 8% в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. По состоянию на сегодня, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области превышен на 8%. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко.
"На прошлой неделе эпидпорог был превышен на 32%, благодаря тем мерам, которые были приняты, сегодня мы имеем 8%", - сообщил О.Рибальченко.
Также он добавил, что по прогнозам специалистов, в период морозов будет наблюдаться снижение уровня заболеваемости. Какая ситуация будет наблюдаться после того, как дети начнут массово контактировать в коллективах, пока не известно.
Напомним, в течении второй календарной недели 2017 года в учреждения здравоохранения Закарпатской области с симптомами острых респираторных инфекций обратилось 4 тыс. 841 человек, что на 18% меньше, чем на предыдущей неделе .