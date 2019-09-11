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Енергосистема України продовжує роботу без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 205,22 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"10 вересня атомними станціями вироблено 205,22 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у компанії.

Також вказано, що 11 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 101-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 34-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 14-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 119-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 291-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 740 МВт, РАЕС – 1 775 МВт, ЮУАЕС – 1 010 МВт, ХАЕС – 975 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 9 вересня АЕС було вироблено 203,50 млн кВт-г електроенергії.

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