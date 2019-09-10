Українська енергосистема досі працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 203,50 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 9 вересня, станціями вироблено 203,50 млн кВт-г електроенергії. Через системне обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 0,97 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.
Також повідомляється, що 10 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 100-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 33-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 13-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 118-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 290-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 730 МВт, РАЕС – 1 770 МВт, ЮУАЕС – 1 005 МВт, ХАЕС – 975 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 8 вересня АЕС було вироблено 203,72 млн кВт-г електроенергії.