Украинская энергосистема до сих пор работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 203,50 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 9 сентября, станциями произведено 203,50 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за системного ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 0,97 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.
Также сообщается, что 10 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 100-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 118-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 290-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 730 МВт, РАЭС - 1 770 МВт, ЮУАЭС - 1 005 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 8 сентября АЭС было произведено 203,72 млн кВт-ч электроэнергии.