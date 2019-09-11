Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 205,22 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"10 сентября атомными станциями произведено 205,22 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в компании.
Также указано, что 11 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 101-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 119-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 291-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 740 МВт, РАЭС - 1 775 МВт, ЮУАЭС - 1 010 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 9 сентября АЭС было произведено 203,50 млн кВт-ч электроэнергии.