Енергоблок №2 Рівненської АЕС відключено для ремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою, 4 квітня 2017 року о 00:03 енергоблок № 2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб. Про це УНН повідомили у прес-службі "Енергоатому".
Під час ремонту проводитимуться регламенті роботи на основному обладнанні.
“Також буде проведено низку понадрегламентних робіт з реконструкції та модернізації, спрямованих на підвищення безпеки, зокрема виконання робіт щодо підвищення щільності системи герметичних огороджень реактора, модернізація програмно-технічного комплексу системи нормальної експлуатації”, — йдеться у повідомленні.
Розроблено та затверджено мережний графік виконання ремонтних робіт, призначено відповідальних осіб, визначено матеріально-технічні ресурси.
Станом на 6:00 4 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 330 МВт.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
Нагадаємо, 2 квітня, станціями вироблено 243,19 млн кВт-г електроенергії.