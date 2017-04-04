Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен для ремонта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44507 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103393 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158833 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117467 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104550 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154181 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен для ремонта

Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен для ремонта

Киев  •  УНН

 • 14662 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, 4 апреля в 00:03 энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Энергоатома".

Во время ремонта будут проводиться регламенте работы на основном оборудовании.

“Также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности, в частности выполнение работ по повышению плотности системы герметичных ограждений реактора, модернизация программно-технического комплекса системы нормальной эксплуатации”, — говорится в сообщении.

Разработан и утвержден сетевой график выполнения ремонтных работ, назначены ответственные лица, определены материально-технические ресурсы.

По состоянию на 6:00 4 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2330 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 2 апреля, станциями украинскими АЭС было выработано 243,19 млн кВт-ч электроэнергии.

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