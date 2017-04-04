Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен для ремонта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, 4 апреля в 00:03 энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Энергоатома".
Во время ремонта будут проводиться регламенте работы на основном оборудовании.
“Также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности, в частности выполнение работ по повышению плотности системы герметичных ограждений реактора, модернизация программно-технического комплекса системы нормальной эксплуатации”, — говорится в сообщении.
Разработан и утвержден сетевой график выполнения ремонтных работ, назначены ответственные лица, определены материально-технические ресурсы.
По состоянию на 6:00 4 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2330 МВт.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм.
Напомним, 2 апреля, станциями украинскими АЭС было выработано 243,19 млн кВт-ч электроэнергии.