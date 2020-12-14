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"Енергоатом" зазнав мільярдних збитків через різке збільшення "інших операційних витрат"

Київ • УНН

 • 13527 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. НАЕК "Енергоатом" зазнала мільярдних збитків через різке збільшення "інших операційних витрат", передає УНН із посиланням на фінансовий звіт компанії за 9 місяців цього року.

"Енергоатом" зазнав мільярдних збитків через різке збільшення "інших операційних витрат"

Відповідно до документу, протягом звітного періоду "Енергоатом" збільшив чистий дохід від реалізації продукції компанії. За підсумками 9 місяців він склав 36,4 млрд грн, що на 4,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, через збільшення собівартості електроенергії, яка зросла на 4% - до 27,7 млрд грн загалом.

Водночас, НАЕК збільшив зарплати на оплату праці - одразу на 22% до 9,2 млрд грн. Крім того, протягом звітного періоду НАЕК зазнав мільярдних збитків - 13,2 млрд грн, через ріст "інших операційних витрат". Про які саме операційні витрати йдеться мова - незрозуміло, оскільки таку інформацію у відповідь на запит УНН в "Енергоатомі" не надали.

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