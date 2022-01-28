Екстрадиція Руслана Тарпана може стати показовим прикладом того, що справедливість перемогла - депутат

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“Процедура виконання судових доручень через МЗС, Мін’юст, в комунікації з міністерствами тих країн, які можуть допомогти в цьому процесі, виписана. Тому на сьогодні не є проблемою або екстрадиція, або питання виконання таких судових доручень. Можливо це все не так швидко відбувається якби ми хотіли, бо не можна сказати, що наша держава і органи в особі нашої держави нічого для цього не роблять. Однак мені здається, що це (екстрадиція Тарпана - ред.) буде показовим прикладом особливо для одеситів, що справедливість перемогла, а ті хто винні - отримали вироки”, - наголосила депутатка.

Нагадаємо

Наприкінці грудня минулого року Руслану Тарпану, який вже четвертий рік переховується за кордоном, було обрано міру запобіжного заходу у вигляді заочного арешту.



У прокуратурі наголошують - процес екстрадиції (з ОАЕ чи Болгарії, де за даними слідства може перебувати Тарпан - ред.) розпочнуть одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту Тарпана на рішення суду щодо його арешту.



Як зазначають слідчі, у підозрюваного знайшли аж 3 закордонні паспорти для виїзду за кордон.

На думку правоохоронців, факт наявності у Тарпана болгарського громадянства, дозволу на проживання в ОАЕ та одразу трьох паспортів для виїзду за кордон підвищують ймовірність того, що він й надалі буде намагатися переховуватися від українського правосуддя.