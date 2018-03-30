Експорт українських товарів приніс країні 6,7 млрд дол. за два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За перші два місяці експорт українських товарів збільшився на 16,6% до 6,7 млрд дол. США. Про це повідомили в Нацбанку, передає УНН.
Зростання вартісних обсягів експорту металургійної продукції сповільнилося до 24% у річному вимірі (далі р/р - ред.) (з 36% р/р у січні) через ремонтні роботи на окремих металургійних заводах.
Скорочення видобутку залізних руд у лютому порівняно з січнем зумовило менші темпи зростання їх обсягів експорту (7% р/р у лютому проти 25% р/р у січні).
Після суттєвого зростання в січні (майже на 50% р/р) експорт машинобудування скоротився у лютому на 3% р/р, у тому числі через нерівномірність поставок цієї продукції протягом попереднього року.
Натомість після чотиримісячного падіння відновилося зростання експорту зернових культур (13% р/р) завдяки як зростанню світових цін, так і нарощуванню фізичних обсягів поставок.
Високими темпами тривало зростання експорту м’яса та молочної продукції (34% р/р та 50% р/р відповідно).
Нагадаємо, українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності.