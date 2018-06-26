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Експорт борошна сягнув 412 тисяч тонн

Експорт борошна сягнув 412 тисяч тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 412,4 тисяч тонн борошна. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики, передає УНН.

“З початку 2017/2018 маркетингового року Україною поставлено на зовнішні ринки 39 млн тонн зернових. Крім того, за цей період було експортовано 412,4 тис. тонн борошна”, — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, поточний 2017/2018 маркетинговий період завершиться 30 червня 2018 року.

Нагадаємо, за чотири місяці поточного року український аграрний експорт до країн ЄС зріс на 145 млн доларів або на 8,3%.

Загалом же, за січень-квітень 2018 року зовнішньоторговельний обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами Європейського Союзу збільшився майже на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 2,8 млрд доларів.

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