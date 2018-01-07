Експерти розповіли про тенденції зовнішньої політики України на 2018 рік

“(Уряду) потрібно реально змінювати нашу країну на краще, і тоді дипломатам буде просто легше працювати. Якщо говорити про, скажімо, ЄС чи НАТО, то необхідно проводити ті реформи, які ми дуже добре знаємо. Відповідно, дипломатам буде легко подавати ці результати нашим західним партнерам”, — розповів УНН колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, з іншого боку, у відносинах з Росією єдиним шляхом є підвищення українського військового потенціалу.

"Щодо Росії — тут шлях один — зміцнювати українську армію. Робити її такою, щоб російському агресору було навіть у думках холодно від ідеї розпочати чергову провокацію чи агресію. А з іншого боку - зміцнювати наших союзників, в тому щоб тиск відносно цього агресора зростав і став максимально болючим для нього, тому що це загроза не лише Україні а й усьому цивілізованому світу“, - наголосив експерт.

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На думку екс-міністра, важливими для України є і залишаються союзні відносини з країнами ЄС і НАТО, які, вважає експерт, є “найголовнішим пріоритетом, у тому числі і для захисту національних інтересів та відновлення територіальної цілісності”.

“А з усіма іншими, зростаючими, так би мовити, економіками, — з тим самим Китаєм в економічному плані, з Японією, з Австралією тощо — це само собою зрозуміло, але мають бути певні маячки: не можна разом охопити всю південно-східну Азію. Необхідно обрати ті країни, які для нас є максимально близькими за можливостями економічного співробітництва — ті, які для нас є важливими і в політичному плані: безумовно, це коло наших країн-сусідів, ближніх чи дальніх — це країни Причорномор’я, наші природні союзники, з якими у нас мають бути максимально позитивні відносини”, — зазначив В.Огризко.

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У відносинах зі Східною Європою перспективи майбутніх відносин також є доволі непоганими. Про це УНН розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Доволі перспективні плани співпраці з Саудівською Аравією, в тому числі і з будівництва ракетної техніки — це те, що ми в цьому році вже заклали, такі підвалини — я думаю що наступний рік буде ключовим для цієї співпраці. І авіаційна промисловість, тобто ті спільні проекти, які існують у України з Туреччиною“, — зазначив він.

У цілому, на думку експерта, наявні тренди для України — задовільні.

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“Цьому сприяє і те, що закінчується конфлікт у Сирії, а це означає, що Близький Схід так чи інакше буде потребувати дуже багато заліза, арматури на відбудову, і тут, знов-таки, українські товари можуть бути в нагоді, тобто зростатиме попит на нашу арматуру. Крім цього, очевидно, що ринок сільськогосподарський ми також будемо посилювати”, — підкреслив І.Семиволос.

На думку експерта, дуже цікавим і перспективним для України є ринок м’яса.

“Ми виходимо на ринок із арабськими країнами по м’ясу, і я думаю, що наступного року товарообіг у цій галузі збільшиться якщо не в рази, то принаймні на дуже суттєві відсотки. Зрозуміло, що також важливими залишатимуться продажі в авіації, тобто як продаж готових літаків, так і створення спільних підприємств”, — сказав директор Інституту близькосхідних досліджень.

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Одними з найперспективніших, за словами І.Семиволоса, для України є ринки Туреччини, зокрема в таких галузях як авіабудування, будування військової техніки, а також Саудівської Аравії.

“В цілому можемо сказати, що у 2018 році - принаймні я не бачу на Близькому Сході широкомасштабного конфлікту, який може змінити поточні розклади і ускладнити для нас економічну співпрацю - всі тренди, які існували в 2017 році, — вони матимуть продовження у 2018 році, без суттєвих змін”, — додав експерт.