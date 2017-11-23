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Експерт спрогнозував приплив мільйонних інвестицій в Україну

Експерт спрогнозував приплив мільйонних інвестицій в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За рахунок виходу України на міжнародний ринок облігацій в країні запустяться нові інвестиційні проекти на сотні мільйонів доларів. Про це заявив генеральний директор КП "Київське інвестиційне агентство" Олег Містюк на Міжнародному форумі EE Real Estate Forum 2017, передає УНН з посиланням на прес-службу агенства.

"Вихід України на міжнародний ринок облігацій дозволить запустити нові інвестпроекти на сотні мільйонів доларів. Великі українські компанії вийдуть на зовнішні ринки, завдяки чому в економіці з'являться додаткові кошти", - зазначив експерт.

За його словами, Україна накопичила багато потенційних інвестиційних угод, а пакет пропозицій для інвесторів вже сформований. Але не було головного - упевненості інвесторів і підтвердження, що фінансовий стан України стабілізувався.

"У цьому році ми отримали таке підтвердження від наших міжнародних партнерів", - підкреслив Містюк.

Гендиректор агенства звернув увагу на факт, який свідчить про те, що економіка відновлюється, а бізнес розширюється. На це, за його словами, вказує практично 100%-ва заповнюваність бізнес-центрів, чого не було ще 1,5-2 роки тому. Орендні ставки поки ще низькі, але сам факт того, що в Києві може виникнути дефіцит офісної нерухомості, підтверджує позитивний тренд в економіці.

"Сектор офісної нерухомості, рекреація, охорона здоров'я та освіта стануть ключовими секторами припливу інвестицій до Києва в 2018 році, як з боку локальних, так і іноземних інвесторів. Україна може розраховувати на залучення капіталу, також за рахунок поліпшення кредитних рейтингів. Курсова політика та інфляційне таргетування починають працювати, а це дає іноземним інвесторам підстави вважати, що ми побачимо позитивну динаміку по ВВП, і уповільнення інфляції в наступному році", - резюмував фахівець.

Нагадаємо, Україна очікує від саміту "Східного партнерства" розширення фінансово-інвестиційної допомоги.

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