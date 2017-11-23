Эксперт спрогнозировал приток миллионных инвестиций в Украину

"Выход Украины на международный рынок облигаций позволит запустить новые инвестпроекты на сотни миллионов долларов. Крупные украинские компании выйдут на внешние рынки, благодаря чему в экономике появятся дополнительные средства", - отметил эксперт.

По его словам, Украина накопила много потенциальных инвестиционных сделок, а пакет предложений для инвесторов уже сформирован. Но не было главного – уверенности инвесторов и подтверждения, что финансовое состояние Украины стабилизировалось.

"В этом году мы получили такое подтверждение от наших международных партнеров", – подчеркнул Мистюк.

Гендиректор агенства обратил внимание на факт, свидетельствующий о том, что экономика восстанавливается, а бизнес расширяется. На это, по его словам, указывает практически 100%-ная заполненность бизнес-центров, чего не было еще 1,5-2 года назад. Арендные ставки пока еще низкие, но сам факт того, что в Киеве может возникнуть дефицит офисной недвижимости, подтверждает положительный тренд в экономике.

"Сектор офисной недвижимости, рекреация, здравоохранение и образование станут ключевыми секторами притока инвестиций в Киев в 2018 году, как со стороны локальных, так и иностранных инвесторов. Украина может рассчитывать на привлечение капитала, также за счет улучшения кредитных рейтингов. Курсовая политика и инфляционное таргетирование начинают работать, а это дает иностранным инвесторам основание полагать, что мы увидим позитивную динамику по ВВП, и замедление инфляции в следующем году", – резюмировал специалист.

Напомним, Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства" расширения финансово-инвестиционной помощи.