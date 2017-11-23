Эксперт спрогнозировал приток миллионных инвестиций в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За счет выхода Украины на международный рынок облигаций в стране запустятся новые инвестиционные проекты на сотни миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор КП "Киевское инвестиционное агентство" Олег Мистюк на Международном форуме EE Real Estate Forum 2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу агенства.
"Выход Украины на международный рынок облигаций позволит запустить новые инвестпроекты на сотни миллионов долларов. Крупные украинские компании выйдут на внешние рынки, благодаря чему в экономике появятся дополнительные средства", - отметил эксперт.
По его словам, Украина накопила много потенциальных инвестиционных сделок, а пакет предложений для инвесторов уже сформирован. Но не было главного – уверенности инвесторов и подтверждения, что финансовое состояние Украины стабилизировалось.
"В этом году мы получили такое подтверждение от наших международных партнеров", – подчеркнул Мистюк.
Гендиректор агенства обратил внимание на факт, свидетельствующий о том, что экономика восстанавливается, а бизнес расширяется. На это, по его словам, указывает практически 100%-ная заполненность бизнес-центров, чего не было еще 1,5-2 года назад. Арендные ставки пока еще низкие, но сам факт того, что в Киеве может возникнуть дефицит офисной недвижимости, подтверждает положительный тренд в экономике.
"Сектор офисной недвижимости, рекреация, здравоохранение и образование станут ключевыми секторами притока инвестиций в Киев в 2018 году, как со стороны локальных, так и иностранных инвесторов. Украина может рассчитывать на привлечение капитала, также за счет улучшения кредитных рейтингов. Курсовая политика и инфляционное таргетирование начинают работать, а это дает иностранным инвесторам основание полагать, что мы увидим позитивную динамику по ВВП, и замедление инфляции в следующем году", – резюмировал специалист.
Напомним, Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства" расширения финансово-инвестиционной помощи.