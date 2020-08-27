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Експерт розповів, чому главу енергетичного Комітету ВР називають лобістом Коломойського

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус відстоював інтереси Ігоря Коломойського задовго до отримання депутатського мандату. І продовжує це робити, проштовхуючи вигідні Коломойському законодавчі зміни. Про це у коментарі УНН розповів експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

Експерт розповів, чому главу енергетичного Комітету ВР називають лобістом Коломойського

"Є підстави які можуть вказувати на те, що Герус відстоює інтереси Коломойського. Він це почав робити ще до статусу нардепа, шляхом лобіювання інтересів феросплавних заводів бізнесмена. Не прямо, а опосередковано, публічно заявляючи про те, що ціна на електроенергію для промисловості має бути нижча. Коли Герус став депутатом, його почали відкрито звинувачувати у лобізмі інтересів Коломойського. Будучи нардепом і головою енергетичного комітету, він сприяє схваленню вигідних бізнесмену законів", - розповів Корольчук.

Зокрема Герус ініціював відкриття імпорту з РФ та Білорусі, нагадав експерт.

"Першою завела цей імпорт компанія "Юнайтед Енерджі", яка власне афілійована з групою Приват. Тому Герус і отримав звання лобіста Коломойського", - додав Корольчук.

Відстоюючи інтереси бізнесмена, Герус вбиває енергетичну галузь України, бо досить болюче вдарило відкриттям імпорту електроенергії по українським АЕС, ГЕС та ТЕС, додає він.

"Імпортну електроенергію купував бізнес, в тому числі - феросплавні заводи Коломойського, для власних потреб. Як наслідок, перестали включатися в роботу АЕС, бо втратили клієнтів. А навіщо працювати, коли ні для кого? А клієнт в той час купував електроенергію з РФ та Білорусі. А оскільки АЕС працюють на ринку в комплексі із ГЕС та ТЕС, то можемо говорити, що постраждали усі учасники ринку, які однаково перестали виробляти електроенергію на тлі відкритого імпорту продукту з Білорусі та РФ", - розповів Корольчук.

Нагадаємо, Герус виступає за відновлення імпорту електроенергії з РФ та Білорусії, призупиненого на час карантину.

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