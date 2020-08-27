Эксперт рассказал, почему главу энергетического Комитета ВР называют лоббистом Коломойского

"Есть основания которые могут указывать на то, что Герус отстаивает интересы Коломойского. Он это начал делать еще в статусе нардепа, путем лоббирования интересов ферросплавных заводов бизнесмена. Не прямо, а опосредованно, публично заявляя о том, что цена на электроэнергию для промышленности должна быть ниже. Когда Герус стал депутатом, его начали открыто обвинять в лоббизме интересов Коломойского. Будучи нардепом и главой энергетического комитета, он способствует принятию выгодных бизнесмену законов", - рассказал Корольчук.

В частности Герус инициировал открытие импорта из РФ и Беларуси, напомнил эксперт.

"Первой завела этот импорт компания "Юнайтед Энерджи", которая собственно аффилированна с группой Приват. Поэтому Герус и получил звание лоббиста Коломойского", - добавил Корольчук.

Отстаивая интересы бизнесмена, Герус убивает энергетическую отрасль Украины, потому что достаточно болезненно ударило открытием импорта электроэнергии по украинскому АЭС, ГЭС и ТЭС, добавляет он.

"Импортную электроэнергию покупал бизнес, в том числе - ферросплавные заводы Коломойского, для собственных нужд. Как следствие, перестали включаться в работу АЭС, потому что потеряли клиентов. А зачем работать, когда не для кого? А клиент в то время покупал электроэнергию из РФ и Беларуси. А поскольку АЭС работают на рынке в комплексе с ГЭС и ТЭС, то можем говорить, что пострадали все участники рынка, которые одинаково перестали производить электроэнергию на фоне открытого импорта продукта из Беларуси и РФ", - рассказал Корольчук.

Напомним, Герус выступает за восстановление импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, приостановленного на время карантина.