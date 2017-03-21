Екс-міліціонера судитимуть за п'яну ДТП на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Дніпропетровщині за скоєння дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння колишній міліціонер опинився на лаві підсудних. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього працівника міліції за скоєння ДТП в стані алкогольного сп'яніння.
Так, у березні 2015 року колишній працівник міліції, керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем ВАЗ 2106, виїхав за межі проїжджої частини проспекту Гагаріна у Дніпрі та скоїв наїзд на дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир вказаного автомобіля, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, отримав тяжкі тілесні ушкодження та тривалий час проходив лікування у медичному закладі.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Як повідомляв УНН, дев'ять людей постраждали внаслідок ДТП у Слов'янську.