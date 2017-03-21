Екс-міліціонера судитимуть за п'яну ДТП на Дніпропетровщині

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього працівника міліції за скоєння ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

Так, у березні 2015 року колишній працівник міліції, керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем ВАЗ 2106, виїхав за межі проїжджої частини проспекту Гагаріна у Дніпрі та скоїв наїзд на дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир вказаного автомобіля, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, отримав тяжкі тілесні ушкодження та тривалий час проходив лікування у медичному закладі.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Як повідомляв УНН, дев'ять людей постраждали внаслідок ДТП у Слов'янську.