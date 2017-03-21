Экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 40846 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104739 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120153 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179232 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130800 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125253 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117638 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106529 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107558 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103915 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области

Экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Днепропетровской области за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения бывший милиционер оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в марте 2015 года бывший сотрудник милиции, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ 2106, выехал за пределы проезжей части проспекта Гагарина в Днепре и совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир указанного автомобиля, который находился на переднем пассажирском сиденье, получил тяжелые телесные повреждения и длительное время проходил лечение в медицинском учреждении.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНН, девять человек пострадали в результате ДТП в Славянске.

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