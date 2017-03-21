Экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Днепропетровской области за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения бывший милиционер оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Так, в марте 2015 года бывший сотрудник милиции, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ 2106, выехал за пределы проезжей части проспекта Гагарина в Днепре и совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир указанного автомобиля, который находился на переднем пассажирском сиденье, получил тяжелые телесные повреждения и длительное время проходил лечение в медицинском учреждении.
Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Как сообщал УНН, девять человек пострадали в результате ДТП в Славянске.