Экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области

Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в марте 2015 года бывший сотрудник милиции, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ 2106, выехал за пределы проезжей части проспекта Гагарина в Днепре и совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир указанного автомобиля, который находился на переднем пассажирском сиденье, получил тяжелые телесные повреждения и длительное время проходил лечение в медицинском учреждении.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНН, девять человек пострадали в результате ДТП в Славянске.