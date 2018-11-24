Екс-футболіст "Динамо" по завершенні кар'єри став архітектором

“Люди змінюються. Сьогодні Горан Гавранчіч більше не є спортсменом. У нього свій стиль життя, інша професія. Я не можу багато говорити про спорт, тому що я вже не в ньому. Я стежу за подіями, як і всі інші, але, можливо, навіть менше, ніж середньостатистична людина. Архітектура — це моя любов ще до професійної кар’єри, мені вдалося знайти себе в ній”, — розпочав серб.

Крім того, колишній футболіст наголосив, що тренерською діяльністю не буду займатися навіть попри отриману ліцензію наставника.

“Можливість тренувати? Я отримав ліцензію категорії А, але потім зрозумів, що мене це не цікавить. Я б не зміг бути відданим цій справі. Не думаю, що колись зможу повернутися в спорт. У 2004-му році я дав інтерв’ю українським ЗМІ, в якому мене запитали, що я буду робити після футболу. Я чесно відповів, що буду займатися архітектурою. Не міг сказати, що планую залишитися в “Динамо”, — зазначив Гавранчіч.

Примітно, що за словами футболіста, він ще до початку футбольної кар’єри вже розпочав “архітектурний шлях”, але батько перетягнув його до футболу.

Додамо, Гавранчіч виступав за “Динамо” з 2001 по 2008 роки — 136 матчів і 22 голи.