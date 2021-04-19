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Економіст Скаршевський розповів про фінансові вигоди для ОПЗ від проведення нового конкурсу з вибору давальця

Економіст Скаршевський розповів про фінансові вигоди для ОПЗ від проведення нового конкурсу з вибору давальця

Київ • УНН

 • 18720 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. В кінці березня 2021 року на Одеському припортовому заводі був оголошений конкурс на вибір постачальника давальницької сировини. Передбачається, що, згідно з умовами нового контракту з давальцем, ОПЗ отримає додатковий фінансовий ресурс у порівнянні з попередніми періодами зважаючи на підвищення ставок за переробку газу. Про це сказано в матеріалі економіста Віктора Скаршевського на порталі "Кореспондент", передає УНН.

Деталі

Конкурс, який був оголошений 29 березня, складається з трьох етапів - подача кваліфікаційних пропозицій, електронний аукціон на біржі і, пза необхідності, переговори між правлінням ОПЗ і учасниками конкурсу. Одна з умов проведення конкурсу - збільшення плати для ОПЗ за переробку газу і обсягів його поставок.

"Так як ОПЗ має можливості для нарощування обсягів виробництва, збільшена норма поставок газу, яку повинен щомісяця забезпечити давалець. За умови роботи двох агрегатів з виробництва карбаміду і двох аміачних агрегатів давалець повинен щомісячно поставляти 100-120 млн кубометрів газу, що дозволить виробити до 52 тис. тонн товарного аміаку і більше 85 тис. тонн карбаміду.

Також підвищено мінімальний розмір плати за переробку сировини, що дозволить заводу отримати додатковий фінансовий ресурс. Згідно з новими умовами, за тонну аміаку ОПЗ отримає мінімум 42 дол., за тонну карбаміду мінімум 61 дол. Без урахування додаткової премії, що вираховується за спеціальною формулою", - зазначає Скаршевський.

Додамо

Завдяки роботі за давальницькою моделлю ОПЗ в минулому році встановив низку виробничих рекордів. Оскільки ОПЗ перевантажений кредиторською заборгованістю, давальницький механізм є єдино можливим варіантом для забезпечення безперебійної роботи заводу.

"Даний механізм підтвердив свою життєздатність в 2020 році, дозволивши заводу забезпечити безперебійну роботу і, як наслідок, рекордні показники. В рамках давальницького контракту ОПЗ отримує фіксовану плату за переробку природного газу і володіє гарантованим каналом збуту виробленої продукції, при цьому всі ризики щодо волатильності котирувань на газ, карбамід та аміак бере на себе давалець.

Як стверджують в своїх заявах керівники ОПЗ, одне з пріоритетних завдань - не дати заводу зупинитися. Поки що це завдання виконується, що в умовах гострої рецесії української промисловості, що посилилася з 2019 року, вже чимало", - вказує Скаршевський.

На думку Скаршевського, головним переможцем за підсумками проведення нового конкурсу з вибору давальця для ОПЗ стане держава, в чиїй власності знаходиться ОПЗ. Крім завантаження потужностей ОПЗ, завод збільшить власну капіталізацію напередодні старту великої приватизації.

Нагадаємо, в минулому році ОПЗ відновив статус великого платника податків, сплативши до бюджетів усіх рівнів майже 600 млн грн податків і зборів.

Українські Національні Новини

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