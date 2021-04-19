Экономист Скаршевский рассказал о финансовых выгодах для ОПЗ от проведения нового конкурса по выбору давальца
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В конце марта 2021 на Одесском припортовом заводе был объявлен конкурс по выбору поставщика давальческого сырья. Предполагается, что, согласно условиям нового контракта с давальцем, ОПЗ получит дополнительный финансовый ресурс по сравнению с предыдущими периодами ввиду повышения ставок за переработку газа. Об этом сказано в материале экономиста Виктора Скаршевского на портале “Корреспондент”, передает УНН.
Детали
Конкурс, который был объявлен 29 марта, состоит из трех этапов - подача квалификационных предложений, электронный аукцион на бирже и, при необходимости, переговоры между правлением ОПЗ и участниками конкурса. Одно из условий проведения конкурса - увеличение платы для ОПЗ за переработку газа и объемов его поставок.
“Так как ОПЗ имеет возможности для наращивания объемов производства, увеличена норма поставок газа, которую должен ежемесячно обеспечить давалец. При условии работы двух агрегатов по производству карбамида и двух аммиачных агрегатов давалец должен ежемесячно поставлять 100-120 млн кубометров газа, что позволит произвести до 52 тыс. тонн товарного аммиака и более 85 тыс. тонн карбамида.
Также повышен минимальный размер платы за переработку сырья, что позволит заводу получить дополнительный финансовый ресурс. Согласно новым условиям, за тонну аммиака ОПЗ получит минимум 42 дол., за тонну карбамида минимум 61 долл. без учета дополнительной премии, высчитываемой по специальной формуле”, - отмечает Скаршевский.
Добавим
Благодаря работе по давальческой модели ОПЗ в прошлом году установил ряд производственных рекордов. Поскольку ОПЗ перегружен кредиторской задолженностью, давальческих механизм является единственно возможным вариантом для обеспечения бесперебойной работы завода.
“Данный механизм подтвердил свою жизнеспособность в 2020 году, позволив заводу обеспечить бесперебойную работу и, как следствие, рекордные показатели. В рамках давальческого контракта ОПЗ получает фиксированную плату за переработку природного газа и обладает гарантированным каналом сбыта произведенной продукции, при этом все риски относительно волатильности котировок на газ, карбамид и аммиак берет на себя давалец.
Как утверждают в своих заявлениях руководители ОПЗ, одна из приоритетных задач — не дать заводу остановиться. Пока что эта задача выполняется, что в условиях острой рецессии украинской промышленности, усилившейся с 2019 года, уже немало”, - указывает Скаршевский.
По мнению Скаршевского, главным победителем по итогам проведения нового конкурса по выбору давальца для ОПЗ станет государство, в чьей собственности находится ОПЗ. Помимо загрузки мощностей ОПЗ, завод увеличит собственную капитализацию накануне старта большой приватизации.
Напомним, в прошлом году ОПЗ восстановил статус крупного налогоплательщика, уплатив в бюджеты всех уровней почти 600 млн грн налогов и сборов.