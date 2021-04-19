Экономист Скаршевский рассказал о финансовых выгодах для ОПЗ от проведения нового конкурса по выбору давальца

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В конце марта 2021 на Одесском припортовом заводе был объявлен конкурс по выбору поставщика давальческого сырья. Предполагается, что, согласно условиям нового контракта с давальцем, ОПЗ получит дополнительный финансовый ресурс по сравнению с предыдущими периодами ввиду повышения ставок за переработку газа. Об этом сказано в материале экономиста Виктора Скаршевского на портале “Корреспондент”, передает УНН.