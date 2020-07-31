Економіст про "Динамо" і Суркісів: олігархічна система управління клубом залишається в силі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Призначення колишнього тренера ФК "Шахтар" Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" - це чергове рішення хаотичної системи управління клубом імені Суркісів, яке нічого не дасть команді в довгостроковій перспективі. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса, передає УНН.
Експерт вважає, що перш, ніж приймати таке скандальне рішення, Суркісу варто було б врахувати думку фанатів клубу.
"Адже питання не тільки у прізвищі тренера, на якого у багатьох уболівальників "Динамо" алергія, і це треба було б брати до уваги президенту клубу. Питання в тому, що це означає, що залишається в силі вся робота системи "Динамо", класичного прикладу олігархічного менеджменту, неефективного та такого, що постійно деградує. А отже, шлях тільки один", - пише він.
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Фурса також прокоментував заяви Суркіса про те, що він має право витрачати гроші клубу так, як того забажає.
"Коли президент клубу затикає фанатів тим, що це він витрачає гроші на клуб, а не вони, а отже, має право призначити хоч свою бабусю, то не зайвим буде згадати, скільки власники клубу і пов'язані з ними особи заробили на пільгах щодо імпорту нафтопродуктів які діяли для "Динамо" ще з кінця 1990-х.
Здається, за ці гроші можна було б вже "Челсі" створити", - резюмував він.
Як писав УНН, Учора Луческу офіційно був представлений головним тренером "Динамо". Сталося це в режимі онлайн, без участі уболівальників.
Напередодні, 28 липня, ультрас влаштували Луческу обіцяний "теплий прийом" у Києві. З димовими шашками та фаєрами під стадіоном ім. Лобановського фанати скандували: "Суркіси - ганьба Динамо".
Ультрас пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним - і політика.
Крім того, Григорія Суркіса вони звинуватили у спробах знищити київських ультрас.