Екологи підтримали запропоновані законодавчі зміни у сфері поводження з небезпечними відходами
Київ • УНН
Зі слів експерта, в Україні - понад 350 ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Державне поводження з небезпечними відходами в Україні є неефективним з огляду на велику кількість токсичних речовин, які опиняються в навколишньому середовищі, тож законодавчі зміни у цій сфері є доречними. Про це заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в коментарі УНН.
“Все частіше у ярах знаходять звалища ртутьвмісних ламп (м. Київ, м. Чигирин), на заповідних територіях — покинуті отрутохімікати (м. Запоріжжя), а у річки зливають пестициди (р. Коник). Причиною цього є корумповані схеми у дозвільно-ліцензійній діяльності Мінприроди, оскільки ліцензії на утилізацію небезпечних відходів видають одноденним фірмам-метеликам, а тендери виграють підприємства, які поставили найменшу ціну та найбільше "сподобалися“ керівникам державних установ”, — зазначила вона.
За її словами, згідно з офіційними даними, в Україні є понад 350 ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами. Проте, нікому не відомо, скільки з цих підприємств насправді мають необхідне обладнання та досвід роботи для безпечної утилізації відходів.
“У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з небезпечними відходами“ №5354 від 03.11.2016 пропонується зробити суворішими умови поводження з небезпечними відходами та посилити контроль за видачами ліцензій.
Зокрема цим законопроектом передбачається:
— не допускати передачу небезпечних відходів суб’єктам господарювання, які не мають ліцензії на здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами;
— для отримання ліцензії та здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами необхідно мати підтвердження належності споруд та приміщень, необхідних для цього;
— для отримання ліцензії та здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами необхідно мати на праві власності або іншій законній підставі матеріально-технічну базу. Достовірність наявності необхідної матеріально-технічної бази повинно бути підтверджено документами, що підтверджують законність набуття такого права та актом перевірки достовірності наданої інформації;
— необхідність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об’єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
— необхідність позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об’єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами та ін.
На нашу думку, прийняття зазначеного законопроекту дозволить зменшити вірогідність надання ліцензій на поводження з небезпечними відходами фірмам, які фактично існують лише на папері. Крім цього, це попередить випадки скидання неутилізованих відходів у навколишнє середовище (яри, балки, річки та поблизу житлових будівель)”, — наголосила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів під час перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (загалом їх майже 300), виявило, що орієнтовно 60% із вже перевірених ліцензіатів вели свою діяльність незаконно.
Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак також підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.