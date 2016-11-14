Экологи поддержали предложенные законодательные изменения в сфере обращения с опасными отходами

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государственное обращение с опасными отходами в Украине неэффективно учитывая большое количество токсичных веществ, которые оказываются в окружающей среде, поэтому законодательные изменения в этой сфере уместны. Об этом заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тымочко УНН.

"Все чаще в оврагах находят свалки ртутьсодержащих ламп (г. Киев, г. Чигирин), на заповедных территориях - брошенные ядохимикаты (г. Запорожье), а в реки сливают пестициды (р. Коник). Причиной этого являются коррумпированные схемы в лицензионно-разрешительной деятельности Минприроды, поскольку лицензии на утилизацию опасных отходов выдают однодневным фирмам-бабочкам, а тендеры выигрывают предприятия, которые поставили наименьшую цену и больше "понравились" руководителям государственных учреждений", - отметила она.

По ее словам, согласно официальным данным, в Украине более 350 лицензиатов по обращению с опасными отходами. Однако, никому не известно, сколько из этих предприятий на самом деле имеют необходимое оборудование и опыт работы для безопасной утилизации отходов.

"В проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обращения с опасными отходами "№5354 от 03.11.2016 предлагается ужесточить условия обращения с опасными отходами и усилить контроль за выдачей лицензий.

В частности, этим законопроектом предусматривается:

— не допускать передачу опасных отходов субъектам хозяйствования, которые не имеют лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами;

— для получения лицензии и осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами необходимо иметь подтверждение принадлежности сооружений и помещений, необходимых для этого;

— для получения лицензии и осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами необходимо иметь на праве собственности или ином законном основании материально-техническую базу. Достоверность наличия необходимой материально-технической базы должно быть подтверждено документами, подтверждающими законность приобретения такого права и актом проверки достоверности предоставленной информации;

— необходимость положительного заключения государственной экологической экспертизы относительно проектной документации на объекты, на которых осуществляются операции с опасными отходами;

— необходимость положительного заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы о соблюдении требований по обеспечению безопасности на объектах, на которых осуществляются операции с опасными отходами и др.

По нашему мнению, принятие данного законопроекта позволит уменьшить вероятность предоставления лицензий на обращение с опасными отходами фирмам, которые фактически существуют только на бумаге. Кроме того, это предупредит случаи сброса неутилизируемых отходов в окружающую среду (овраги, балки, реки и вблизи жилых зданий)", - подчеркнула глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тымочко.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов во время проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300), выявило, что ориентировочно 60% из уже проверенных лицензиатов вели свою деятельность незаконно.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак также поддержал законодательные изменения по внедрению долицензийних проверок утилизаторов опасных отходов.