Джонсон зібрав засідання комітету Cobra для обговорення російських загроз Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під головуванням прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона вранці 22 лютого розпочалося засідання надзвичайного урядового комітету Cobra для обговорення ситуації, що виникла після визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР", пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Повідомляється, що крім прем'єр-міністра Джонсона, у засіданні беруть участь високопосадовці сфери безпеки, зокрема міністр закордонних справ Ліз Трасс і міністр оборони Бен Воллес, щоб оцінити наслідки рішення Росії.
Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку санкцій проти Росії за її дії. За даними журналістів, санкції можуть стати першим етапом обмежувальних заходів, накладених на Росію. Також очікується, що у разі вторгнення в Україну буде вжито ще один пакет заходів, спрямованих проти Москви.
Також повідомляється, що на засіданні обговорять наслідки запропонованих заходів всередині країни, зокрема кроки щодо забезпечення стійкості енергетичного ринку.
Контекст
Напередодні президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".