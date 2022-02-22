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Джонсон собрал заседание комитета Cobra для обсуждения российских угроз Украине

Джонсон собрал заседание комитета Cobra для обсуждения российских угроз Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утром 22 февраля началось заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации, возникшей после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Сообщается, что помимо премьер-министра Джонсона в заседании принимают участие высокопоставленные чиновники сферы безопасности, в частности министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес, чтобы оценить последствия решения России.

Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд санкций против России за ее действия. По данным журналистов, санкции могут стать первым этапом ограничительных мер, наложенных на Россию. Также ожидается, что в случае вторжения в Украину будет принят еще один пакет мер, направленных против Москвы.

Также сообщается, что на заседании обсудят последствия предлагаемых мер внутри страны, в частности шаги по обеспечению устойчивости энергетического рынка.

Контекст

Накануне президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

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