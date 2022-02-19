Джонсон: ми готові вести діалог із Путіним для усунення занепокоєння Росії у питаннях безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про наміри вести діалог з президентом Росії Володимиром Путіним з метою усунути у Росії стурбованості з питань безпеки. Про це він заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки, передає кореспондент УНН.
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"Ми не знаємо точних намірів президента Росії Володимира Путіна щодо України. Але ми хочемо з ним працювати, щоб дати йому запевнення, яких він може потребувати", - заявив Джонсон.
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Прем'єр-міністр Британії також додав, що зараз влада Росії використовує ситуацію в Україні, щоб зробити більш виграшною позицію Москви на переговорах з США і НАТО щодо гарантій безпеки.
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Перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки Джонсон заявив, що у Заходу все ще є шанс уникнути кровопролиття і війни, але для цього буде потрібна переважна демонстрація єдності і солідарності.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на конференції безпеки в Мюнхені заявив, що в НАТО не бачать жодних ознак деескалації на українсько-російському кордоні, а Росія навпаки продовжує накопичувати війська на кордонах.
Як стало відомо, президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції безпеки. Як інформує офіс Президента України, дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки цього року будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.