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Джонсон: ми готові вести діалог із Путіним для усунення занепокоєння Росії у питаннях безпеки

Джонсон: ми готові вести діалог із Путіним для усунення занепокоєння Росії у питаннях безпеки

Київ • УНН

 • 22859 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про наміри вести діалог з президентом Росії Володимиром Путіним з метою усунути у Росії стурбованості з питань безпеки. Про це він заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми не знаємо точних намірів президента Росії Володимира Путіна щодо України. Але ми хочемо з ним працювати, щоб дати йому запевнення, яких він може потребувати", - заявив Джонсон.

Деталі

Прем'єр-міністр Британії також додав, що зараз влада Росії використовує ситуацію в Україні, щоб зробити більш виграшною позицію Москви на переговорах з США і НАТО щодо гарантій безпеки.

Додамо

Перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки Джонсон заявив, що у Заходу все ще є шанс уникнути кровопролиття і війни, але для цього буде потрібна переважна демонстрація єдності і солідарності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на конференції безпеки в Мюнхені заявив, що в НАТО не бачать жодних ознак деескалації на українсько-російському кордоні, а Росія навпаки продовжує накопичувати війська на кордонах.

Як стало відомо, президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції безпеки. Як інформує офіс Президента України, дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки цього року будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

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