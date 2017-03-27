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Двоє військових загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої — штаб АТО

Київ • УНН

 • 6838 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

 

“За попередньою інформацією, під час виконання завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули два військовослужбовця однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області”, — сказано у повідомленні.

Обставини події з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, 26 березня п’ятеро осіб загинуло внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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