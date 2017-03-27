Двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве - штаб АТО

"По предварительной информации, во время выполнения задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погибли два военнослужащих одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНН, 26 марта пятеро человек погибли в результате падения военного вертолета у Краматорска.