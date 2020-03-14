Двоє українців увійшли в топ-20 заключної чоловічої гонки сезону КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В фінському місті Контіолахті пройшла чоловіча гонка переслідування восьмого етапу Кубку світу з біатлону, передає УНН.
Сусідні місця на фініші розділили Дмитро Підручний та Артем Прима: перший став 16-м, а другий — 17-м також з 2 хибами при стрільбі. Руслан Ткаленко фінішував 44-м (3).
П’єдестал пошани обійняли усі представники Франції — перший Мартен Фуркад (3), другий Фійон Майе (2) +2,9 с, третій — Емільєн Жаклен (4).
Зазначимо, що даними результатами Підручний та Прима оформили свої особисті рекорди в загальному заліку — Дмитро вперше фінішував 17-м, а Артем став 23-м.
Примітно, що вперше в історії проведення Кубка світу змагання завершиться за півтора етапу до запланованого календарем графіка.
Додамо, що заключною гонкою сезону стане жіноча гонка переслідування.