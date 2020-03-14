Двое украинцев вошли в топ-20 заключительной мужской гонки сезона КС по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В финском городе Контиолахти прошла мужская гонка преследования восьмого этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН.
Соседние места на финише разделили Дмитрий Пидручный и Артем Прима: первый стал 16-м, а второй — 17-м также с 2 недостатками при стрельбе. Руслан Ткаленко финишировал 44-м (3).
Пьедестал почета заняли все представители Франции — первый Мартен Фуркад (3), второй Фийон Майе (2) +2,9 сек, третий — Эмильен Жаклен (4).
Отметим, что данным результатам Пидручный и Прима оформили свои личные рекорды в общем зачете — Дмитрий впервые финишировал 17-м, а Артем стал 23-м.
Примечательно, что впервые в истории проведения Кубка мира соревнования завершится через полтора этапа до запланированного календарем графика.
Добавим, что заключительной гонкой сезона станет женская гонка преследования.