Двоє українок вийшли в лідери особистого ЧЄ з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На жіночому чемпіонаті Європи з шахів у Високих Татрах (Словаччина) пройшла половина змагань - відбулися партії шостого із одинадцяти турів, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
У центральній дуелі між українкою Ганною Ушеніною і росіянкою Валентиною Гуніною була зафіксована нічия. Натомість Марія Музичук обіграла іншу представницю Росії Євгенію Овод — 1:0. Також виграші здобули наші Юлія Осьмак і Ольга Бабій, а Інна Гапоненко звела зустріч до нічиї.
Таким чином, після шести турів з 5-ма очками в турнірі, як і раніше лідирує росіянка Валентина Гуніна, але лідерство їй забезпечує тільки додатковий коефіцієнт. Також по 5 очок мають Ушеніна, Музичук, грузинка Нана Дзагнідзе і вірменка Еліна Данієлян. Юлія Осьмак піднялася в топ-14 і з 4,5 очками посідає дев’яте місце.
У наступному турі у центральному протистоянні дня Музичук протистоятиме Гуніній, Ушеніна змагатиметься з росіянкою Горячкіною, а Осьмак побореться з молдованкою Іриною Бульмагою.
Варто відзначити, що 14 кращих шахісток кваліфікуються на чемпіонат світу.