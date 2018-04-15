Двое украинок вышли в лидеры личного ЧЕ по шахматам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. На женском чемпионате Европы по шахматам в Высоких Татрах (Словакия) прошла половина соревнований - состоялись партии шестого из одиннадцати туров, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

В центральной дуэли между украинкой Анной Ушениной и россиянкой Валентиной Гуниной была зафиксирована ничья. Зато Мария Музычук обыграла другую представительницу России Евгению Овод — 1:0. Также выигрыш получили наши Юлия Осьмак и Ольга Бабий, а Инна Гапоненко свела встречу к ничьей.

Таким образом, после шести туров с 5-ю очками в турнире по-прежнему лидирует россиянка Валентина Гунина, но лидерство ей обеспечивает только дополнительный коэффициент. Также по 5 очков имеют Ушенина, Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе и армянка Элина Даниелян. Юлия Осьмак поднялась в топ-14 и с 4,5 очками занимает девятое место.

В следующем туре в центральном противостоянии дня Музычук будет противостоять Гунина, Ушенина сразится с россиянкой Горячкиной, а Осьмак поборется с молдованкой Ириной Бульмагой.

Стоит отметить, что 14 лучших шахматисток квалифицируются на чемпионат мира.

Украинские Национальные Новости

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