Двоє дітей опинились в реанімації внаслідок пожежі на Житомирщині

Мати залишила вдома двох дітей, 4-річного сина та 2-річну доньку, та пішла колоти дрова разом із господаркою будинку, у якої тимчасово проживала. В оселі в цей час топилася груба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Київській області 30 мешканців залишилися без житла через пожежу

За попередньою інформацією, старший хлопчик запалив від неї папір і поніс в кімнату. Зайнялися меблі та речі домашнього вжитку. На порятунок дітей у задимлений будинок кинулася господиня. Непритомних малюків вона знайшла на дивані у сусідній кімнаті, куди вони втекли від вогню, та винесла їх на свіже повітря. Доки жінка з односельцями гасили пожежу, мати разом із сусідами приводили дітей до тями — поливали водою,робили непрямий масаж серця та штучне дихання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє людей загинули на пожежі на Кіровоградщині

Дітей було госпіталізовано до реанімації із отруєнням продуктами горіння. Пожежу селяни подолали самотужки.

Нагадаємо, 21 листопада на Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.