Двоє дітей опинились в реанімації внаслідок пожежі на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У приватному будинку у с.Великі Коровинці на Житомирщині сталася пожежа, внаслідок якої постраждало двоє дітей 2-х та 4-х років. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
Мати залишила вдома двох дітей, 4-річного сина та 2-річну доньку, та пішла колоти дрова разом із господаркою будинку, у якої тимчасово проживала. В оселі в цей час топилася груба.
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За попередньою інформацією, старший хлопчик запалив від неї папір і поніс в кімнату. Зайнялися меблі та речі домашнього вжитку. На порятунок дітей у задимлений будинок кинулася господиня. Непритомних малюків вона знайшла на дивані у сусідній кімнаті, куди вони втекли від вогню, та винесла їх на свіже повітря. Доки жінка з односельцями гасили пожежу, мати разом із сусідами приводили дітей до тями — поливали водою,робили непрямий масаж серця та штучне дихання.
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Дітей було госпіталізовано до реанімації із отруєнням продуктами горіння. Пожежу селяни подолали самотужки.
Нагадаємо, 21 листопада на Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.