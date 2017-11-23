Двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области

Мать оставила дома двоих детей, 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, и пошла колоть дрова вместе с хозяйкой дома, в которой временно проживала. В доме в это время топилась печь.

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По предварительной информации, старший мальчик зажег от нее бумагу и понес в комнату. Загорелись мебель и вещи домашнего обихода. На спасение детей в задымленный дом бросилась хозяйка. Бессознательных детей она нашла на диване в соседней комнате, куда они бежали от огня, и вынесла их на свежий воздух. Пока женщина с односельцами гасили пожар, мать вместе с соседями приводили детей в себя — поливали водой, делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

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Детей госпитализировали в реанимацию с отравлением продуктами горения. Пожар жители погасили самостоятельно.

Напомним, 21 ноября во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.