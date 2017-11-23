Двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 28571 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 17242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32666 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 45604 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106704 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112534 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135437 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107205 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108658 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113289 просмотра

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Двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области

Двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В частном доме в с.Большие Коровинцы Житомирской области произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей 2-х и 4-х лет. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций области, передает УНН.

Мать оставила дома двоих детей, 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, и пошла колоть дрова вместе с хозяйкой дома, в которой временно проживала. В доме в это время топилась печь.

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По предварительной информации, старший мальчик зажег от нее бумагу и понес в комнату. Загорелись мебель и вещи домашнего обихода. На спасение детей в задымленный дом бросилась хозяйка. Бессознательных детей она нашла на диване в соседней комнате, куда они бежали от огня, и вынесла их на свежий воздух. Пока женщина с односельцами гасили пожар, мать вместе с соседями приводили детей в себя — поливали водой, делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

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Детей госпитализировали в реанимацию с отравлением продуктами горения. Пожар жители погасили самостоятельно.

Напомним, 21 ноября во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.

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